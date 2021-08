Basket

Basket - NBA : Chris Paul explique le choix Phoenix !

Publié le 29 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Après une seule saison à Phoenix, Chris Paul a eu l’occasion de disputer les finales NBA, une première dans sa carrière. Le meneur de 36 ans est revenu sur son choix de rejoindre les Suns.

Si Chris Paul n’est toujours pas champion NBA, il vient de sortir d’une saison qui restera gravée dans sa mémoire à tout jamais. Pour la première fois de sa carrière, le meneur des Suns s’est hissé en finales NBA. Une expérience à laquelle il veut regoûter dès l’an prochain. En attendant, Chris Paul s’est confié sur les raisons de son choix de rejoindre Phoenix, ce qui avait fait parler au moment du trade .

« Quand j’ai pensé à aller à Phoenix, les gens ne savaient même pas que j’avais ça en tête »