Basket : Dwight Howard s’enflamme pour sa signature chez les Lakers !

Publié le 29 août 2021 à 21h35 par La rédaction

De retour chez les Lakers après un passage express aux Sixers, Dwight Howard a loué les qualités exceptionnelles de l’effectif de sa franchise actuelle.

Déchus de son titre cette saison par les Bucks de Milwaukee, les Lakers comptent bien relancer la machine cette année. Et vu le recrutement XXL, cela semble bien parti. Pour le moment, la franchise de Los Angeles s’est renforcée avec Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Dwight Howard qui fait son grand retour après une saison difficile chez les Sixers. Trois recrues de choix qui vont venir appuyer sa majesté LeBron James. Pour Dwight Howard, cet effectif est colossal.

« Ce n’est pas un All-Star Game ou les Olympiques, ou un match de charité, mais pour une saison, tous ensemble »