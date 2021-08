Basket

Basket - NBA : Dwight Howard s’enflamme pour l’arrivée de Russell Westbrook !

Publié le 25 août 2021 à 9h35 par La rédaction

De retour aux Lakers après une pige chez les Sixers, Dwight Howard s’est confié avec enthousiasme sur l’arrivée de Russell Westbrook.

Après avoir remporté le titre de champion NBA en 2020, les Lakers apparaissaient comme les grandissimes favoris pour cette saison. Mais l’équipe de Frank Vogel n’a pas pu confirmer. Moins performante, elle a surtout été minée par les blessures, notamment en playoffs où LeBron James semble n'avoir joué qu’à 50% de ses capacités. L’an prochain, la franchise de Los Angeles aura beaucoup plus de solutions puisque Russell Westbrook, Dwight Howard et Carmelo Anthony sont venus renforcer cet effectif déjà bien garni. En conférence de presse, Howard a été interrogé sur l’arrivée de Russell Westbrook, l’ancien joueur des Wizards. Et le joueur de 35 ans semble enchanté.

« Il est mal-aimé, comme c’est souvent le cas de cette équipe »