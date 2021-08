Basket

Basket - NBA : L’incroyable anecdote de Carmelo Anthony sur LeBron James !

Publié le 22 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'il va venir renforcer l’effectif déjà colossal des Lakers, Carmelo Anthony va avoir la chance d'évoluer pour la première fois avec LeBron James. Pour l'occasion, Melo est revenu sur leur rencontre il y a plus de 20 ans.

Amis depuis plus de 20 ans, Carmelo Anthony et LeBron James vont enfin réaliser leur rêve dès la saison prochaine : jouer ensemble. Depuis le début de leur carrière, les deux stars de la draft 2003 ont eu des parcours différents mais ne se sont jamais quittés de vue. Après tant d’attente, les Lakers ont enfin réussi à réunir les deux. A cette occasion, Carmelo Anthony a pu revenir sur leur rencontre pendant leur période universitaire.

« On s’est assis sur les marches pendant des heures à discuter »