Basket - NBA : Carmelo Anthony s’enflamme totalement pour Damian Lillard !

Publié le 21 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Après son arrivée aux Lakers, Carmelo Anthony est revenu sur son passage aux Blazers et sur le niveau exceptionnel de Damian Lillard qu'il a côtoyé à Portland.

Tout juste arrivé aux Lakers, Carmelo Anthony vit des jours heureux puisqu’il va enfin pouvoir jouer aux côtés de LeBron James, son grand ami. Avec Russell Westbrook et Anthony Davis, la franchise de Los Angeles sera l’une des favorites au titre de champion NBA. Et si Carmelo Anthony en est ici aujourd’hui, c’est en partie grâce à son passage aux Blazers qui l’a totalement relancé. A Portland, Melo a pu rencontrer Damian Lillard et jouer avec lui pour la première fois. Et visiblement, cela l’a marqué.

« C’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué »