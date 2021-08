Basket

Basket - NBA : Le message très fort de Carmelo Anthony après son arrivée aux Lakers !

Publié le 21 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Après avoir quitté les Blazers en tant qu’agent libre, Carmelo Anthony n’a pas oublié de remercier son ancienne franchise qui lui a permis de se relancer.

Nouvelle recrue des Lakers avec Russell Westbrook, Carmelo Anthony débarque à Los Angeles avec toujours la même envie de gagner. S’il est devenu un remplaçant de luxe, Melo reste un joueur capable de changer un match dès qu’il le veut. Et malgré ses 37 ans, les Lakers récupèrent un Carmelo Anthony en rythme puisque les Blazers ont pris le pari de le relancer. Ce que n’a pas manqué de souligner Melo.

«Je me devais d’être loyal envers ces gars»