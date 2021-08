Basket

Basket - NBA : Les Lakers s’enflamment pour l’arrivée de Westbrook !

Publié le 21 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Après une saison sans trophée, les Lakers vont repartir en chasse dès cette année avec Russell Westbrook en plus. Un luxe pour Jeanie Buss, la propriétaire de la franchise californienne.

Si les Lakers n’ont pas pu conserver leur titre de champion NBA cette saison, ils comptent bien remettre la main dessus dès l’année prochaine. Avec les blessures à répétition, les coéquipiers de LeBron James ont été enquiquinés toute l’année, y compris en playoffs. Mais pour la saison à venir, Frank Vogel pourra compter sur un all-star de plus. Pour épauler LeBron James et Anthony Davis, la franchise de Los Angeles peut désormais s’appuyer sur Russell Westbrook. De quoi ravir Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers.

« On a un big-three maintenant »