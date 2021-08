Basket

Basket : Collet évoque une crainte importante lors des Jeux Olympiques !

Publié le 18 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré un parcours quasiment parfait, Vincent Collet redoutait le match face à l’Italie en quart de finale. Et cela s’est révélé payant.

Après un tournoi parfaitement géré, Vincent Collet l’entraîneur de l’Équipe de France de basket a fait un bilan de la compétition. Il a réussi à amener les Bleus quasiment sur le toit du monde, seulement battus par Team USA en finale des Jeux Olympiques. Dans le journal L’Équipe , Collet a raconté le moment clé du parcours des Bleus.

«Mais c'est très positif d'avoir de la crainte, c'est ce que je souhaite à mes joueurs»