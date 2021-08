Basket

Basket : Collet revient sur le contre XXL de Batum aux JO !

Publié le 18 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Le 6 août dernier, la France perdait en finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. Un match qui n'aurait probablement jamais eu lieu sans un énorme contre salvateur de Nicolas Batum lors de la demi-finale contre la Slovénie. Vincent Collet est revenu sur ce moment fort en émotions.

Les Jeux Olympiques sont terminés depuis plusieurs jours maintenant, mais Vincent Collet semble toujours autant savourer. L'équipe de France a en effet réalisé un tournoi de haute volée à Tokyo, en battant l'ogre américain dès leur entrée dans la compétition. Les Bleus n'ont cependant rien pu faire face à la bande de Kevin Durant lors de la finale. Malgré tout, Vincent Collet se satisfait grandement de la médaille d'argent, notamment en raison de son pessimisme dans les derniers instants de la demi-finale contre la Slovénie, avant que Nicolas Batum ne surgisse...

« Le plus beau contre de l’histoire du basket français »