Basket : Evan Fournier en rajoute une couche sur la polémique Jean-Michel Blanquer !

Publié le 17 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Après l'énorme succès des sports collectifs aux Jeux Olympiques de Tokyo, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sport Jean-Michel Blanquer avait suscité la polémique en mettant en avant son ministère dans cette réussite. Des propos qui ont encore du mal à passer pour Evan Fournier.

Les sports collectifs français ont brillé aux Jeux Olympiques cet été. Avec 6 médailles dont 3 en or, la France a répondu présent grâce aux équipes de volley, basket et handball. Après ce franc succès, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sport avait déclaré sur Europe 1 que ces « sports étaient très pratiqués dans les écoles » en tirant notamment la conclusion que « cela montre que le système scolaire a beaucoup d'importance ». Une véritable hérésie pour Evan Fournier, médaillé d'argent avec l'équipe de France de basket à Tokyo.

« Quand une connerie pareille sort, on est obligé de réagir »