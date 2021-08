Basket - NBA

Basket - NBA : LeBron James, Westbrook... Ce terrible constat !

Publié le 16 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Les Lakers ont fait un recrutement clinquant pour cette saison 2021-2022. Mais la franchise possède tout de même des détracteurs.

Les Lakers veulent faire table rase du passé après une saison 2021-2022 décevante avec une élimination au premier tour des play off. Une véritable déception pour une franchise qui comporte l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, Lebron James. Pour relancer la machine, les Lakers ont décidé de miser sur Carmelo Anthony ou encore Russell Westbrook.

Un duo peu compatible ?