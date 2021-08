Basket

Basket - JO : Avant Paris 2024, Vincent Collet remet les choses dans l’ordre !

Publié le 11 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Après des Jeux Olympiques de Tokyo réussis, l’équipe de France du basket doit se remettre en ordre de marche pour rafler l’Euro 2022.

Passé tout proche de l’exploit en finale face à Team USA, l’équipe de France de basket s’est finalement inclinée de seulement 5 points (82-87). Si le parcours des Bleus est déjà exceptionnel (ils ont notamment battu les américains en phase de poules), la déception sur le visage des joueurs et notamment de Rudy Gobert à l’issue du match témoignaient d’une véritable ambition. Les Bleus se sentaient en capacité de battre les stars américaines.

« Il y a un Euro l’année prochaine donc il faudra confirmer »