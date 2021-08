Basket

Basket - JO : Vincent Collet explique la défaite en finale contre les USA !

Publié le 7 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Après la défaite en finale des JO contre les USA, Vincent Collet a affiché quelques regrets avant de se focaliser sur l’avenir radieux qui attend l’équipe de France.

C’était le rendez-vous d’une vie, et ils ont répondu présent, même si cela n'a pas suffit. Un match presque à la hauteur des espérances, car la France n’aura pas réussi l’exploit de battre Team USA une troisième fois consécutive. En face, les Américains ont réglé la mire, notamment grâce à Kevin Durant auteur d’une prestation magistrale. Côté français, les quelques erreurs commises ont coûté cher. Interrogé après la rencontre, Vincent Collet n’a pas caché sa déception, tout en pointant du doigt le futur radieux qui attend les Bleus.

« On a besoin d'être meilleurs, parce qu'on veut gagner »