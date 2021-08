Basket

Basket - JO : L'énorme coup de gueule de Kevin Durant sur les Bleus !

Publié le 7 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle prestation XXL en finale des Jeux Olympiques, Kevin Durant s’est lâché sur l’équipe de France après la rencontre.

C’était la finale tant attendue. Alors qu’ils s’étaient déjà affrontés pour leur entrée en lice dans ces Jeux Olympiques, Français et Américains se retrouvaient en finale ce samedi matin. Grandissimes favoris, les USA ont confirmé leur statut et ont pris leur revanche après leur défaite au début du tournoi. Grâce à un Kevin Durant des très grands soirs, les hommes de Gregg Popovich ont globalement maîtrisé cette finale. Et après avoir fait le show sur le terrain, KD a enchaîné lors d'un live sur Instagram .

« Ils n’arrêtent pas de dire que les autres pays comme la France nous rattrapent »