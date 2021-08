Basket

Basket - JO : Evan Fournier redoute la finale face aux États-Unis !

Publié le 6 août 2021 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 6 août 2021 à 23h40

La finale du tournoi olympique opposera ce samedi (4h30) la France aux Etats-Unis. Les Américains s'étaient inclinés face aux Bleus lors de la phase de poule. Pour Evan Fournier, rééditer la performance sera compliqué.

L'équipe de France de Basket aura réussi un tournoi olympique de haute volée. Troisième à la Coupe du Monde 2019, les Bleus sont assurés de faire mieux aux Jeux Olympiques. Les hommes de Vincent Collet se sont qualifiés pour la finale après être venus à bout de l'Italie (84-75) et de la redoutable Slovénie de Luka Doncic (90-89). Les Bleus avaient également démarré fort avec un succès sur les Etats-Unis en phase de poule (83-76). Des Américains qu'ils retrouveront en finale ce samedi.

‹‹ Ça va être encore pire ››