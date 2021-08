Basket

Basket - JO : Le message fort d'Evan Fournier avant d'affronter Luka Doncic !

Publié le 4 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Après avoir vaincu l'Italie en quart de finale (84-75), l'équipe de France retrouvera la Slovénie jeudi en demi-finale des Jeux Olympiques. Pour Evan Fournier, il ne faudra pas se focaliser uniquement sur Luka Doncic.

L'objectif est de taille pour les Bleus : faire connaître à Luka Doncic sa première défaite sous le maillot de la Slovénie. Avec 17 matchs disputés pour son pays, le joueur de 22 ans a en effet toujours connu la victoire. Depuis le début des Jeux Olympiques de Tokyo, le Slovène sait faire parler son talent, en étant le meilleur marqueur de la compétition avec une moyenne colossale de 26,3 points par rencontre. Cependant, pour Evan Fournier, lui aussi très en forme avec la France, il ne faudrait pas tomber dans le piège d'uniquement se concentrer sur Luka Doncic.

« Le but, ce n’est pas de l’arrêter, c’est de gagner »