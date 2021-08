Basket - NBA

Basket - NBA : Evan Fournier revient sur son trade aux New York Knicks !

Publié le 3 août 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 3 août 2021 à 19h43

Véritable plaque tournante des Bleus lors des Jeux Olympiques, Evan Fournier vient de rejoindre les New York Knicks. Un transfert qui le satisfait énormément.

Evan Fournier vit une année 2021 mouvementée. Après des débuts plutôt timides aux Celtics de Boston, l'ancien joueur du Orlando Magic est monté en puissance. Sa franchise s'est cependant inclinée dès son entrée dans les play-offs. Sélectionné pour les Jeux Olympiques, Fournier revit. Lors du match contre les Etats-Unis, le natif de Saint-Maurice éclabousse la rencontre de sa classe marquant 28 points. Désormais qualifié pour les demi-finales, Evan Fournier rêve de médaille.

Fournier revient sur son trade aux Knicks