Basket - NBA : Une armada offerte à LeBron James aux Lakers ?

Publié le 29 juillet 2021 à 14h35 par Th.B. mis à jour le 29 juillet 2021 à 14h42

Pour la saison à venir, plusieurs vétérans seraient prêts à se satisfaire du minimum syndical au niveau du salary cap afin de remporter le trophée Larry O’Brien aux côtés de LeBron James aux Los Angeles Lakers.

Après avoir été sacrés champions NBA la saison passée, les Los Angeles Lakers sont sortis au premier tour des Play-Offs face aux Phoenix Suns alors que LeBron James et Anthony Davis ont été notamment gênés par les blessures. Pour rebondir, Russell Westbrook ou encore Kyle Lowry et le Californien de naissance DeMar DeRozan sont annoncés du côté de Los Angeles lorsque Kyle Kuzma et Montrezl Harrell pourraient être échangés notamment contre Buddy Hield. D’après un insider, les Lakers seraient bien placés pour accueillir des vétérans prêts à prendre le minimum pour aller à la conquête d’une bague de champion avec LeBron James.

Les Lakers peuvent faire une razzia cet été sur le marché !