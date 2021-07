Basket

Basket - NBA : Vers un incroyable duo entre LeBron James et… Russell Wesbrook ?

Publié le 25 juillet 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que LeBron James était déjà bien entouré chez les Lakers, l’armada californienne pourrait être étoffée avec un certain Russell Westbrook.

En NBA, place à l’intersaison après le sacre des Bucks face aux Suns. Et voilà déjà les premières rumeurs de changement qui apparaissent. Et à ce petit jeu, les Lakers pourraient bien frapper fort sur le marché. Si LeBron James est toujours du côté des Los Angeles et est bien entouré d’Anthony Davis notamment, les Californiens doivent aussi se développer autour du King, eux qui ont eu de gros problèmes en l’absence de LeBron James. Il faut donc amener de la qualité à l’effectif de Frank Vogel et cela pourrait bien être le cas.

Une offensive des Lakers ?