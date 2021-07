Basket

Basket - NBA : Face aux critiques, James Harden reçoit un gros soutien !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Régulièrement critiqué malgré son niveau époustouflant, James Harden a reçu le soutien de Gilbert Arenas, ancien All Star, qui a loué les qualités bluffantes du joueur des Nets.

Aussi fort et épatant soit-il, James Harden n’a jamais réussi à faire l’unanimité, et il ne la fera sans doute jamais. Pourtant, ses performances parlent pour lui. Depuis la saison 2012-2013, le meneur des Nets n’est jamais descendu en-dessous de 24 points de moyenne. Mais ce qui lui vaut ses critiques, c’est le titre qu’il n’a toujours pas remporté, ou encore son choix de quitter les Rockets pour rejoindre une équipe taillée pour gagner le titre. Gilbert Arenas, ancien All Star, a lui décidé de prendre la défense de James Harden.

« Les gens détestent James Harden aujourd’hui parce qu’il est trop fort et impossible à arrêter »