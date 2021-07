Basket

Basket - NBA : Damien Lillard reçoit un grand conseil pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une grosse saison, mais dans une franchise décevante cette année, Damien Lillard semble de plus en plus sur le départ. Le joueur de Portland a d'ailleurs été conseillé à ce sujet.

La saison de Damien Lillard impressionne. A 31 ans, l'Américain tourne à une moyenne de 28.8 points par match, dans une franchise des Portland Blazers pourtant très décevante, elle qui a été éliminée dès le premier tour des playoffs. Pourtant Lillard a réalisé quelques grosses performances comme lors du 5e match du premier tour des playoffs où il a marqué 55 points et délivré 10 passes pour obtenir la 7e meilleure performance de l'histoire de la NBA.

Vers un départ ?