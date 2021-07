Basket - NBA

Basket - NBA : Le vibrant hommage de cette légende des Lakers à Anthony Davis !

Publié le 15 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2021 à 18h37

A 28 ans, Anthony Davis sort de deux saisons réussies individuellement avec les Los Angeles Lakers. L'Américain, au top de sa forme, reçoit en plus les compliments d'une ancienne légende de son sport : Kareem Abdul-Jabbar.

Si la saison des Los Angeles Lakers n'est pas une franche réussite - éliminés dès le premier tour des play offs par les Phoenix Suns - la franchise californienne peut en revanche se targuer de posséder en son sein l'un des meilleurs intérieurs de la NBA : Anthony Davis. Auteur d'une saison à 21.8 points de moyenne avec son équipe, l'ailier fort confirme son statut qui l'a conduit à la nomination au All-Star Game ces huit dernières années. Une solide réputation qui lui vaut bien des compliments.

Davis encensé par Abdul-Jabbar !