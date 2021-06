Basket

Basket - NBA : Anthony Davis se livre après l’élimination des Lakers !

Publié le 27 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Champions en titre, les Lakers se sont fait éliminer prématurément des playoffs cette saison par Phoenix. Une défaite au premier tour due notamment à la blessure de leur superstar Anthony Davis. Ce dernier s’est exprimé récemment sur son quotidien après l’élimination.

Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis n’auront cette année, pas pu faire mieux qu’un premier tour de playoffs. Éliminés par des Suns supérieurs, les Lakers ont malheureusement fait face aux blessures cette saison, et notamment celles de leur superstar Anthony Davis. Après l’élimination de son équipe, l’ailier-fort s’est confié sur sa récupération et préparation pour la prochaine saison, mais aussi sur son quotidien de jeune papa.

« Je me soigne, j’essaie de rétablir mon adducteur et je joue aux jeux vidéo »