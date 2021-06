Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s'enflamme pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 25 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Éliminé au deuxième tour des playoffs avec Utah, Rudy Gobert est désormais plus présent dans les médias. L'occasion pour le Français de révéler le joueur qu'il recruterait sans hésiter dans son équipe.

Malgré une élimination précoce avec Utah en playoffs contre les Clippers , Rudy Gobert sort d'une nouvelle grosse saison en NBA. Cette année, le Français a été élu défenseur de l'année pour la troisième fois de sa carrière, après avoir reçu la distinction en 2018 et 2019. Désormais, il ne manque plus qu'une bague de champion de NBA pour combler totalement la carrière du double All-Star français. Après 8 saisons passées sur les parquets américains, Gobert a complimenté un adversaire qu'il connaît bien.

« Giannis est un joueur Top 5 en NBA »