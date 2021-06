Basket

Basket - NBA : Charles Barkley s’enflamme pour les Bucks !

Publié le 20 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Après leur victoire cotre Brooklyn dans un Game 7 irrespirable, Les Bucks de Milwaukee accèdent à la finale de conférence Est. Un succès fondamental pour leur quête de titre qui les met en totale confiance. Charles Barkley, légende de NBA donne lui, son pronostic final en faveur des Bucks.

À la sortie de leur succès mémorable lors du Game 7 à Brooklyn contre les Nets, Milwaukee affiche maintenant une confiance totale quant à la suite des playoffs. Qualifiés en finale de conférence Est, les Bucks de Giannis Antetokounmpo sont bien partis pour rejoindre les Finales NBA, et pourquoi pas aller décrocher le second titre de l’histoire de la franchise. Un objectif et un rêve pour tout joueur de basket qui pourrait se réaliser. Charles Barkley, légende de la NBA, et actuellement consultant, s’est exprimé sur le futur champion de cette saison, et croit en Milwaukee.

« Je vais vous dire quelque chose : ils vont remporter le titre »