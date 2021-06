Basket

Basket – NBA : James Harden se confie sur son sacrifice contre Milwaukee !

Publié le 20 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Dans un Game 7 haletant et mémorable, les Nets de Brooklyn se sont inclinés contre les Bucks et sont éliminés des playoffs. James Harden s’est confié sur son retour de blessure prématuré dans la série et son sacrifice pour l’équipe.

Au terme d’un ultime Game 7, Milwaukee est venu à bout de Brooklyn dans une des rencontres les plus intenses de ces récentes années. Malgré une performance une nouvelle fois monstrueuse, Kevin Durant n’aura pas pu éviter l’élimination de son équipe à domicile. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo filent eux, tout droit en finale de conférence est, et engrangent une confiance monumentale. Si la série a été marquée par des blessures qui ont gâché le spectacle, James Harden est lui revenu in-extremis sur les parquets pour aider son équipe lors du Game 5. Touchée à la cuisse au premier match contre Milwaukee, la star des Nets s’est exprimée après l’élimination sur ce sacrifice réalisé.

« Je jouais vraiment avec le feu »