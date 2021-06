Basket

Basket - NBA : Giannis révèle sa stratégie payante pour vaincre Brooklyn !

Publié le 18 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Lors de la victoire de Milwaukee face à Brooklyn (104-89) comptant pour le match 6 des playoffs, Giannis Antetokounmpo n'a tenté aucun tir à 3 points. Une stratégie qui a payé pour la star des Bucks.

Giannis Antetokounmpo sait comment gérer son point faible. Après cinq matchs contre Brooklyn dans la demi-finale de Conférence Est, le Grec affichait un bilan de 24% de réussite sur ses tirs à 3 points. Pour le match 6 où la défaite était interdite pour les Bucks jeudi, The Greek Freak a changé son approche. Le double MVP n'a tout simplement pas tenté le moindre shoot à 3 points durant toute la rencontre face aux Nets . Pour autant, cela ne lui a pas empêché de livrer un gros match avec 30 points et 17 rebonds.

« Je suis satisfait quand je suis agressif »