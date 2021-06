Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo encense Kevin Durant !

Publié le 16 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Lors du Game 5 entre Brooklyn et Milwaukee dans la nuit de mardi à mercredi, Kevin Durant a réalisé une performance légendaire qui a permis à son équipe de prendre l’avantage dans la série. Giannis Antetokounmpo joueur adverse, n’a pu que s’incliner devant le talent de l’ailier des Nets.

Kevin Durant a porté son équipe lors du Game 5 contre les Milwaukee Bucks, et permet à Brooklyn de mener 3 à 2 dans la série. Privé de Kyrie Irving blessé à la cheville, l’ailier des Nets a réalisé une performance historique en playoffs dans la nuit de mardi à mercredi, avec 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives. Kevin Durant a su prendre les choses en main alors que son équipe était malmenée et courait au score. Grâce à ce résultat, Brooklyn se relance et aborde le Game 6 à Milwaukee bien plus sereinement, en espérant boucler la série le plus rapidement possible. Giannis Antetokounmpo star des Bucks, s’est exprimé sur la performance de Kevin Durant au Game 5.

« Kevin Durant est le meilleur joueur du monde aujourd'hui »