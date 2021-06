Basket

Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert après son trophée de Défenseur de l’année !

Publié le 10 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

En plein cœur des playoffs, Rudy Gobert a reçu dans la nuit de mercredi à jeudi, son 3ème trophée de défenseur de l’année. Après 2018 et 2019, le pivot tricolore est une nouvelle fois récompensé pour son impact défensif. Il s’est exprimé sur son compte Instagram à la suite de cette bonne nouvelle.

Alors que son équipe, le Jazz, est en pleine campagne de playoffs, Rudy Gobert a reçu dans la nuit de mercredi à jeudi, le trophée de défenseur de l’année. Après 2018 et 2019, le pivot français remporté son troisième DPOY, et confirme qu’il est l’un des meilleurs piliers défensifs de la NBA. Un impact défensif qui s’est reflété sur son équipe tout au long de la saison, puisque Utah a terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière. Maintenant en playoffs, Rudy Gobert continue de dominer dans la raquette et devra continuer d’annihiler les attaquants adverses si le Jazz veut avoir une chance de remporter le titre. Le Français s’est exprimé sur son compte Instagram après cette nouvelle récompense.

« On ne fait que commencer »