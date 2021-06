Basket

Basket - NBA : Les révélations de Rudy Gobert sur sa longévité au Jazz !

Publié le 4 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Arrivé en NBA il y a maintenant 8 ans, Rudy Gobert fait partie désormais partie des meilleurs joueurs à son poste. Il a expliqué pourquoi, malgré son statut, il n'avait jamais souhaité quitter Utah.

Rudy Gobert est un joueur établi et respecté en NBA. Après avoir obtenu cette reconnaissance, le Français n’a qu’un objectif en tête : celui de devenir champion. Et cette saison pourrait bien être la bonne pour le pivot et pour le Jazz. Premiers à l’Ouest et qualifiés tranquillement pour les demi-finales de conférence après avoir sorti Memphis, les joueurs de Salt Lake City figurent parmi les favoris pour soulever le trophée Larry O’Brien cette année.

« J’ai toujours dû bosser dur pour tout ce que j’ai »