Basket - NBA : Les confidences de cet ancien joueur sur Kevin Durant !

Publié le 2 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il vient d’annoncer sa retraite il y a quelques semaines à cause de problèmes cardiaques, LaMarcus Aldridge est revenu sur son arrivée cette saison aux Brooklyn Nets. Il a notamment évoqué sa relation avec Kevin Durant.

Débarqué aux Brooklyn Nets après son buyout des Spurs, LaMarcus Aldridge n’a malheureusement pas pu exprimer son talent et aider son équipe sur cette fin de saison. L’ailier-fort a dû renoncer à sa quête de titre et a mis fin à sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Une retraite prématurée donc pour le Texan, qui est récemment revenu sur ce moment difficile. LaMarcus Aldridge a aussi raconté son arrivée à Brooklyn, et a notamment fait part du forcing effectué par Kevin Durant pour qu’il le rejoigne.

« Quand j’ai débarqué sur le marché, il est le premier à m’avoir contacté »