Basket

Basket - NBA : Irving, incident… Le coup de gueule de Kevin Durant !

Publié le 31 mai 2021 à 13h35 par T.M.

Ce dimanche, en marge de la rencontre entre les Nets et les Celtics, Kyrie Irving a été visé par un jet de bouteille de la part d’un supporter. De quoi passablement énerver Kevin Durant.

Alors que les Nets ont remporté le Game 4 face aux Celtics, menant alors la série 3-1, cette rencontre a été marquée par une polémique et un nouveau débordement d’un supporter. En effet, alors que Kyrie Irving était en train de regagner les vestiaires, quelqu’un présent dans les tribunes lui a alors lancé une bouteille, sans le toucher toutefois. « Les gens pensent vraiment qu’ils ont tous les droits », a d’ailleurs réagi Kyrie Irving après cet incident. Mais il n’a pas été le seul à dire ce qu’il avait sur le coeur.

« Nous ne sommes pas des animaux, ce n’est pas un cirque »