Basket - NBA : Playoffs, sweep... Le coach du Heat félicite les Bucks !

Publié le 30 mai 2021 à 12h35 par K.V.

Éliminé par les Bucks de Milwaukee, le Heat de Miami s'est même fait sweeper. Une première pour Erik Spoelstra, qui a tenu à féliciter ses adversaires.

« C’était l’une des saisons les plus mémorables parce qu’elle était tellement différente de tout ce que nous avons connu jusqu’à présent, et nous avons dû nous ajuster et nous adapter. Je félicite nos gars pour ça, et de ne pas être cyniques ou de ne pas chercher d’excuses pour tous les différents protocoles et les choses en dehors du terrain. » Erik Spoelstra le sait, le Heat de Miami a vécu une saison mouvementée. Pour autant, celui qui est en poste depuis 2008 n'a jamais eu à se plaindre. Alors que son équipe vient de se faire sweeper par les Bucks de Milwaukee, l'entraîneur du Heat s'est exprimé, félicitant son adversaire, dominant sur cette série.

« Ils étaient bien meilleurs. Donc, on les félicite. »