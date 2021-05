Basket

Basket - NBA : La réponse de cet ancien joueur à Kyrie Irving !

Publié le 26 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Kyrie Irving a une nouvelle fois fait parler de lui en accusant les supporters des Boston Celtics de racisme alors que les Brooklyn Nets se déplaceront sur leur parquet ce samedi. De lourds reproches auxquels Kendrick Perkins a tenu à répondre en s'insurgeant de l'attitude du meneur de 29 ans.

« Je ne veux pas d’agressivité, de gens qui disent de la m*rde en tribune, ou du racisme subtil. Je ne suis pas le seul qui peut témoigner de cela, le monde entier le sait. Mais… La situation est ce qu’elle est ! » Kyrie Irving n’est pas allé dans la demie mesure pour parler du comportement des supporters du Boston Celtics. Visiblement, le meneur des Brooklyn Nets a encore une dent contre eux alors qu’il reviendra sur le parquet de son ancienne équipe ce samedi pour le Game 3 dans la série des playoffs entre la franchise de New-York et les Celtics. Des accusations graves auxquelles Kendrick Perkins a tenu à répondre en poussant un léger coup de gueule concernant l’attitude de Kyrie Irving.

« Kyrie Irving doit toujours en faire trop. Je ne sais même pas pourquoi on est encore surpris par une telle attitude de sa part ! »