Basket : La NBA se justifie pour la non-suspension de LeBron James !

Publié le 25 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Même s'il a violé le protocole sanitaire, LeBron James a pu prendre part au Game 1 des Los Angeles Lakers contre les Phoenix Suns (défaite 99-90). La NBA a tenu à se justifier concernant cette absence de sanction.

Ce dimanche, les Los Angeles Lakers se sont inclinés pour le premier match de leur série contre les Phoenix Suns (99-90). Mais les hommes de Frank Vogel auraient pu composer sans LeBron James. En effet, le joueur de 36 ans a enfreint les règles sanitaires liées à la Covid-19 en apparaissant de façon très brève à une fête peu avant la première confrontation pour les playoffs. Pour des faits similaires, James Harden avait été sanctionné par la NBA. On aurait donc pu penser que King James allait naturellement se faire punir par la ligue américaine. Mais au final, le joueur des Lakers a échappé à tout cela et a bel et bien pu prendre part à la rencontre face aux Phoenix Suns. La NBA a donc tenu à fournir une explication.

« Avec les règles sanitaires actuelles, les joueurs vaccinés ont le droit d’avoir des activités extérieures »

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et relayé par Parlons Basket , la ligue américaine a affirmé qu’une sanction contre LeBron James n’était pas nécessaire : « LeBron a brièvement assisté à un événement extérieur où les participants devaient être vaccinés ou venir avec un test négatif. Avec ces circonstances et avec la consultation d’experts médicaux, nous avons déterminé que cela n’a pas créé un risque pour la propagation du virus et qu’une quarantaine n’était pas nécessaire. Avec les règles sanitaires actuelles, les joueurs vaccinés ont le droit d’avoir des activités extérieures comme des affaires commerciales, avec des sponsors ou des publicités. »