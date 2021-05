Basket

Basket - NBA : Stephen Curry rend hommage à Draymond Green !

Publié le 19 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à disputer un match de play-in décisif contre les Lakers, Stephen Curry s’est exprimé sur son partenaire et ami de longue date avec qui il a été champion, Draymond Green.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Stephen Curry et son équipe, les Golden State Warriors affrontent les Los Angeles Lakers de LeBron James. Un affrontement alléchant entre plusieurs stars, mais surtout décisif pour accéder aux playoffs. Après avoir répondu à LeBron James récemment, Stephen Curry s’est cette fois-ci exprimé sur un de ses coéquipiers, et pas n’importe lequel, puisqu’il a souhaité rendre hommage à Draymond Green. Champions NBA ensemble, les deux amis forment le noyau dur de cette équipe des Warriors et comptent bien mettre à mal les Lakers.

« On sait que quand ça compte, c’est un Draymond différent qui apparait »