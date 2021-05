Basket

Basket - NBA : La réponse de Stephen Curry à LeBron James pour le MVP !

Publié le 19 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

À l'approche du play-in opposant les Los Angeles Lakers aux Golden State Warriors, LeBron James n'a pas manqué de féliciter Stephen Curry pour sa saison grandiose. Mais le meneur de 33 ans reste concentré sur son match et lui a apporté une réponse claire.

« Selon moi, cette année, Steph a réalisé la meilleure saison. Il ne sera peut-être pas désigné MVP mais il a joué le meilleur basket cette saison. » Alors que la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors pour le play-in approche, LeBron James n’a pas manqué de couvrir d’éloges Stephen Curry. Malgré une saison très compliquée pour la franchise de San Francisco, le meneur de 33 ans a toujours su tirer son équipe vers le haut. Ses prestations lui permettent de figurer parmi les favoris au titre de MVP et de mériter quelques louanges de King James . Mais malgré cela, Chef Curry refuse de sortir de sa concentration.

« Je pourrais dire à quel point il est exceptionnel, mais ça ne changerait rien à ma motivation »