Basket

Basket - NBA : Les raisons de l'absence de LeBron James dévoilées ?

Publié le 14 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Revenu de blessure il y a peu, LeBron James manque à l'appel depuis quelques matchs maintenant. Alors que les playoffs approchent, Vince Carter a ainsi tenté de donner une explication aux récentes absences du joueur de 36 ans.

Ce jeudi, les Los Angeles Lakers se sont imposés contre les Houston Rockets (124-122). Néanmoins, les hommes de Frank Vogel n’ont pas pu compter une nouvelle fois sur LeBron James. Pourtant revenu de blessure il y a peu, le joueur de 36 ans n’a plus foulé les parquets de la NBA depuis la défaite contre les Toronto Raptors le 3 mai dernier (121-114). Les raisons de ces absences sont inexpliquées pour le moment, alors chacun tente d’y aller de son hypothèse. Pour Vince Carter, cela a un rapport avec les playoffs à venir.

« Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais il y a de la pression »