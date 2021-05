Basket

Basket - NBA : Le message fort de James Harden après son grand retour !

Publié le 13 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

James Harden a pu faire son grand retour sur les parquets ce jeudi lors de la victoire des Brooklyn Nets sur les San Antonio Spurs (128-116). Après la rencontre, le joueur de 31 ans n'a pas manqué de réagir à sa nouvelle prestation étincelante.

Ce jeudi, les Brooklyn Nets ont poursuivi leur série avec une troisième victoire consécutive en s’imposant face aux San Antonio Spurs (128-116). Les hommes de Steve Nash ont pu compter sur un grand James Harden qui fêtait son retour après plusieurs semaines de blessure. The Beard s’est illustré durant la rencontre en montrant ce qu’il savait faire de mieux (18 points, 11 passes décisives, 7 rebonds). L’ancien des Houston Rockets n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à sa prestation étincelante.

« C’est pas pour faire le malin ou quoi, mais je suis quand même vraiment bon à ce sport »