Basket - NBA : Le message fort de James Harden sur sa blessure !

Publié le 7 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis un bon mois maintenant, les Brooklyn Nets ne peuvent plus compter sur James Harden, blessé. Les résultats de la franchise s'en font nettement ressentir. Cependant, The Beard a été optimiste concernant son retour, affirmant que l'objectif est d'être prêt et à 100% pour les playoffs.

Les Brooklyn Nets n’y arrivent plus. Ce jeudi, la franchise a enchainé une quatrième défaite consécutive en s’inclinant contre les Dallas Mavericks (113-109). La situation commence à devenir de plus en plus compliquée à vivre pour les hommes de Steve Nash. Ces derniers ne peuvent plus compter sur l’un de leurs meilleurs éléments depuis un bon mois : James Harden. The Beard souffre d’un problème à l’ischio-jambier. Un véritable coup dur pour les Nets puisque l’ancien des Rockets a une très grande influence sur le jeu et les résultats de son équipe. Néanmoins, le joueur de 31 ans se montre optimiste et a envoyé un message fort à l’approche de la fin de la saison.

« J’ai beaucoup joué, et pour moi cette année, c’était l’occasion de reposer mon corps et mon esprit avant les playoffs »