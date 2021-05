Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... Le message fort de cet ancien des Bulls !

Publié le 6 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

De par sa carrière et son talent, LeBron James s'affiche comme un sérieux prétendant au titre de GOAT. Ce n'est pas Jay Williams qui dira le contraire, même si l'ancien des Chicago Bulls a quelques réserves concernant la communication du joueur des Lakers.

Au cours de sa carrière, LeBron James aura démontré pourquoi il faisait partie des prétendants légitimes au titre de GOAT. King James a toujours été dominateur sur les parquets, que ce soit chez les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat ou les Los Angeles Lakers. Même de nos jours, âgé de 36 ans, LBJ montre pourquoi il est toujours considéré comme l’un des meilleurs en NBA à l’heure actuelle. Néanmoins, alors qu’il est tout juste revenu de blessure, le joueur des Lakers a avoué qu’il ne retrouvera peut-être jamais 100 % de ses capacités. Un aveu que regrette Jay Williams.

« MJ n’aurait jamais dit une chose pareil »