Basket - NBA : Après son coup de gueule, LeBron James reçoit une réponse !

Publié le 5 mai 2021 à 21h35 par T.M.

A l’origine du play-in, Evan Wasch a tenu à répondre à LeBron James, qui n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule sur ce format.

Occupant actuellement la 6ème place de la Conférence Ouest en NBA, les Lakers pourraient notamment devoir passer par le play-in pour espérer accéder aux playoffs cette saison. Un scénario qui ne plait pas forcément à LeBron James. Et dernièrement, le King n’avait pas hésité à le faire savoir, s’en prenant même à l’inventeur de ce format. « Si je ne suis pas à 100% ou quasiment à 100%, la place à laquelle on finit n’aura de toute façon pas beaucoup d’importance. C’est comme ça que je vois les choses. Si on termine sixièmes, cinquièmes, peu importe, si on est dans ce truc qu’est le play-in… Celui qui a inventé cette m*rde mérite d’être viré, mais peu importe », avait lâché LeBron James.

« Le play-in tournament a plus d’aspects positifs que négatifs »