Basket - NBA : Covid-19, séquelles... Les révélations d'Evan Fournier !

Publié le 3 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Après quelques matchs compliqués avec les Boston Celtics, Evan Fournier s'est de nouveau illustré avec son équipe malgré la défaite contre les Portland Trail Blazers ce lundi (129-119). Après la rencontre, le Français a néanmoins affirmé que la Covid-19 l'handicape toujours aujourd'hui.

Ce lundi, Evan Fournier a de nouveau brillé avec les Boston Celtics. Malgré la défaite de son équipe contre les Portland Trail Blazers (129-119), le Français s’est illustré pendant la rencontre (21 points, 3 passes décisives, 5 rebonds). S’il a été étincelant sur sa réussite au tir, c’est surtout à trois points que l’ancien du Orlando Magic s’est montré impressionnant, transformant cinq de ses sept tentatives. Un très bon retour en forme après quelques matchs compliqués à cause de sa contamination à la Covid-19. Evan Fournier a d’ailleurs avoué que la maladie l’handicape toujours.

« Ça va un peu mieux maintenant mais j’étais gêné par la lumière et je voyais flou »