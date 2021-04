Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Celtics qui met la pression sur Evan Fournier !

Publié le 28 avril 2021 à 15h35 par T.M.

Alors qu’Evan Fournier ne réalise pas de si bonnes performances avec les Celtics, un de ses coéquipiers lui a mis la pression pour la suite.

Désormais, c’est donc du côté de Boston, avec les Celtics, qu’Evan Fournier évolue. Débarqué en provenance d’Orlando, le Français rencontre toutefois certaines difficultés à prendre sa place. Subissant encore le contre-coup de son infection au Covid-19, Fournier a du mal et cela s’en ressent sur ses statistiques. Et chez les Celtics, on en attend plus comme l’a bien fait savoir Jaylen Brown, coéquipier de l’arrière de 28 ans.

« On a besoin qu’il soit plus agressif »