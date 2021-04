Basket

Basket - NBA : Lebron James reçoit un message fort d'un ancien coach !

Publié le 27 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, Lebron James, ailier des Los Angeles Lakers a reçu un bel hommage d’un de ses anciens coachs à Cleveland, David Blatt. L’américano-israélien a tenu à complimenter son ancien joueur.

Alors qu'il est actuellement blessé pour une durée encore indéterminée, Lebron James a récemment reçu les compliments d'un des ses anciens coachs. D’après les propos rapportés par Basket Session , c’est lors d'un passage dans l'émission Jump Ball à la télévision grecque que David Blatt, ancien coach de Lebron James à Cleveland, a encensé l’ailier des Los Angeles Lakers. Pour lui, cela a été une fierté de pouvoir travailler avec un joueur comme Lebron James, il le félicite aussi pour ce qu’il a réussi à accomplir à Los Angeles alors qu’il était déjà âgé de 35 ans.

«Je pense qu'il est peut-être meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été»