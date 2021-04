Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Damian Lillard après les Grizzlies !

Publié le 26 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Les Portland Trail Blazers ont poursuivi leur série noire avec cette nouvelle défaite face aux Memphis Grizzlies ce dimanche (120-113). Après la rencontre, Damian Lillard a tenu à faire son mea culpa, se remettant grandement en question concernant ses dernières prestations.

Ce dimanche, les Portland Trail Blazers n’ont pas réussi à mettre fin à leur mauvaise série. Les hommes de Terry Scott ont enchainé sur une cinquième défaite consécutive en s’inclinant face aux Memphis Grizzlies (120-113). Malgré ses 23 points, 5 passes décisives et 6 rebonds, Damian Lillard n’a pas réussi à mener son équiper vers la victoire. Le joueur de 30 ans n’y arrive plus et il a tenu à s’excuser auprès de son équipe, lui qui a une grande influence sur les résultats de sa franchise.

« Je ne pense pas que cela vaille le coup de discuter du pourquoi ou du comment, c’est juste que je ne joue pas assez bien »