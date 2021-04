Basket

Basket - NBA : Le coach des Lakers répond à LeBron James pour son retour !

Publié le 27 avril 2021 à 14h35 par Th.B.

Écarté des parquets en raison d’une blessure à la cheville, LeBron James n’est pas prêt de revenir selon son entraîneur Frank Vogel.

Depuis la fin du mois de mars et une opposition entre les Los Angeles Lakers et les Atlanta Hawks, LeBron James est écarté des parquets en raison d’une entorse haute de la cheville droite. Dans la foulée de sa sortie prématurée, King James avait fait passer le message suivant sur son compte Twitter. « Rien ne m’irrite et m’attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers. Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je serai de retour bientôt comme si je n’étais parti ». Les semaines sont passées et ces dernières heures, LeBron James a de nouveau communiqué sur son retour via son compte Instagram dans une vidéo où on le voit faire des allers-retours sur le parquet des Dallas Mavericks, multipliant les efforts. James assurait qu’il allait bientôt revenir dans la légende de la publication.

Frank Vogel assure que LeBron James reste indisponible indéfiniment