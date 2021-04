Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Anthony Davis avant les playoffs !

Publié le 26 avril 2021 à 13h35 par La rédaction

Tout juste revenu de blessure avec les Los Angeles Lakers, Anthony Davis n'a pas encore retrouvé le vrai niveau qu'est le sien. Néanmoins, le joueur de 28 ans affirme que les Lakers restent une équipe effrayante en vue des playoffs.

Depuis les blessures de LeBron James et d’Anthony Davis, rien ne va plus chez les Los Angeles Lakers. Alors qu’ils étaient auteur d’un très bon début de saison, à la lutte avec le Utah Jazz de Rudy Gobert pour la première place de la conférence Ouest, les hommes de Frank Vogel ont vu leurs résultats devenir de plus en plus irréguliers, les reléguant à une cinquième position au classement. S’ils ont récupéré Anthony Davis récemment, le joueur de 28 ans n’est pas encore revenu au niveau qui est réellement le sien. Par conséquent, les Lakers éprouvent toujours quelques difficultés. Néanmoins, l’ailier fort qui peut aussi jouer pivot affirme que son équipe reste effrayante en vue des playoffs.

« Je pense qu’aucune équipe ne veut tomber face à nous au premier tour des playoffs »