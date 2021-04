Basket

Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green sur Stephen Curry !

Publié le 24 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Ce samedi, les Golden State Warriors se sont imposés face aux Denver Nuggets (118-97). Un succès important dans la course aux playoffs pour la franchise de San Francisco qui a pu compter sur un Stephen Curry XXL. Une menace qui a de quoi effrayer tout le monde.

Les Golden State Warriors ont parfaitement su se relancer ce samedi après la défaite d'il y a quelques jours face aux Washington Wizards. Sous les yeux de quelques uns de leurs supporters autorisés à entrer dans le Chase Center, les hommes de Steve Kerr se sont imposés contre les Denver Nuggets (118-97). Et la franchise de San Francisco a pu compter sur un Stephen Curry des grands soirs, auteur de 32 points, 3 passes décisives et 8 rebonds, pour obtenir ce succès important dans la course aux playoffs. Le meneur de jeu de 33 ans est étincelant depuis le début de saison malgré les difficultés de son équipe. Et avec Curry, les Warriors ont de quoi faire peur à n'importe qui.

« Je ne voudrais pas jouer contre une équipe où il y a Steph Curry »