Basket - NBA : Comment arrêter Curry ? Son coach donne la solution !

Publié le 21 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Stephen Curry est en grande forme cette saison et même sur une autre planète depuis quelques matchs. Alors qu’il enchaîne des séries impressionnantes de tirs à 3 points depuis plusieurs matchs, son entraineur explique comment l’arrêter.

Stephen Curry marche sur l’eau depuis quelques jours. Presque à lui tout seul, le meneur de 33 ans est en train de rapprocher sa franchise des Warriors des places qualificatives pour les playoffs. Le meilleur shooter de l’histoire semble plus fort que jamais dans l’exercice et tout le monde se demande maintenant comment l’arrêter.

Son entraîneur personnel a la solution